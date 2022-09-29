Зюганов высказался о возможном призыве футболистов

Депутат Госдумы РФ, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможный призыв футболистов в армию. По его мнению, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

«Я предложил другой, ответственный порядок организации мобилизации, — приводит «РБ Спорт» слова Зюганова. — Вот, например, у меня на Орловщине губернатор Клычков, по сути дела, в три круга проводит — районные собираются вместе с главой военкомата, все остальные руководители и рассматривают. Вопрос не в том, кто ты, а в том, что ты умеешь, где ты служил и какая у тебя военно-учетная специальность».

Зюганов подчеркнул, что сейчас нужны не просто бойцы, а люди, прошедшие школу: «У нас таких немало, кто прошел и Сирию, и Чечню, и горячие точки. Второе: нужны специалисты — грамотные, профессиональные, которые умеют водить танк, БМП, которые занимались серьезной артиллерийской подготовкой. То есть, люди, имеющие соответствующий опыт».

Он также отметил: нужно, чтобы максимально учитывались семейное положение, работа и другие факторы: «Если вы сейчас снимите механизатора с трактора, завтра останетесь без еды. Даже в годы войны была бронь на механизаторов — люди должны пахать поля, сеять. Кормить надо, в том числе, и армию. Если учителя вытащите, у которого нет замены, у вас целые классы будут парализованы. И это касается любого человека, у которого есть какие-то болезни, нужно смотреть, за кем человек ухаживает, кого лечит, кого кормит. Многодетные».

Зюганов заявил, что надо плотнее работать с теми, кто выбрал своей профессией защищать Родину: «У нас три миллиона ходит в погонах с автоматами и кобурой на боку. Эти люди давно выбрали для себя. Есть потомственные. С ними поработать плотно и решить проблему. Здесь не надо подходить так — эти или эти. Здесь надо подходить конкретно — где человек трудится, что он умеет. У меня земляки, по крайней мере, провели районные, городские, на уровне областных (смотры) — где надо, отпустили, с кем переборщили — извинились».

— Футболисты без боевого опыта там не нужны?

— У футболиста могут быть маленькие дети. Тут все надо смотреть в комплексе и будет все разумно.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.