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Сегодня, 20:08

Логашов готов вернуться в «Анжи» в роли сотрудника клуба

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Бывший игрок «Анжи» Арсений Логашов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возрождении клуба из Махачкалы.

«Очень интересно, в каких это будет масштабах. Положительно к этому отношусь, если клуб заново перезапустит свою историю. Потому что клуб с большой и богатой историей. Не думаю, что у половины команд РПЛ есть такая история, как у «Анжи». Готов ли я вернуться? Если в роли ассистента тренера или скаута, то я бы поработал. Люблю новые вызовы. В качестве футболиста уже вряд ли потяну уровень. Если только они с КФК не начнут», — сказал Логашов «СЭ».

«Анжи» был создан в 1991 году. В 2022-м клуб потерял профессиональный статус после отказа в лицензии для выступления в ФНЛ-2.

Логашов играл в клубе в период с 2011-го по 2013-й. В сезоне-2012/13 Арсений занял с командой 3-е место в чемпионате России и стал финалистом кубка страны. Сейчас 33-летний футболист играет в любительском клубе «Куркино».

Александр Абустин

Арсений Логашов
ФК Анжи
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