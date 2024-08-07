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Сегодня, 20:19

«Локомотив» представил тренерские штабы женских команд ЮФЛ

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Московский «Локомотив» представил тренерский штаб клубных команд ЮФЛ среди девушек.

В штаб команды ЮФЛ-1 2007-2008 года рождения вошли главный тренер Роман Езопов (категория B-UEFA) и тренер Александр Скиба (категория C-UEFA).

С командой ЮФЛ-2 2009-2010 годов рождения будут работать главный тренер Александр Бауман (категория B-UEFA) и Владислав Осинцев (категория C-UEFA), а команду ЮФЛ-2 2011-2012 года рождения возглавит Евгений Головченко (категория С-UEFA). Помогать ему будет Антон Козырев (категория С-UEFA).

Директор департамента развития молодежного футбола академии ФК «Локомотив», экс-игрок команды РПЛ «Локомотив» Борис Ротенберг-младший прокомментировал назначения специалистов.

«Развитие женского отделения академии — одна из наших ключевых задач. Очень важно, что удалось в кратчайшие сроки полностью укомплектовать тренерский штаб лицензированными тренерами по всем ключевым возрастам. Уверен, что будущие громкие победы наших девушек не за горами», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.

Источник: Официальный сайт ФК
Футбол
ЮФЛ
ФК Локомотив (Москва)
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