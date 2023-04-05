Лора Макаллистер стала первой в истории женщиной — вице-президентом УЕФА

Лора Макаллистер из Уэльса стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в истории.

Президент УЕФА Александер Чеферин, который 5 апреля был переизбран на пост главы организации, назначил Макаллистер и главу Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину вице-президентами УЕФА.

58-летняя Макаллистер является бывшим капитаном женской сборной Уэльса по футболу. Она играла на позиции защитника и провела за национальную команду 24 матча.