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Сегодня, 12:29

Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая

Руслан Минаев
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Аргентинский тренер Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая, цитирует AP члена исполкома Футбольной ассоциации страны (AUF) Хорхе Касалес.

«Единственное, чего не хватает, — это подписи. Его (Бьелсы) жизненная философия высоко ценится всеми игроками, которые прошли через работу с ним. Наследие, которое он оставляет, также является одной из желательных характеристик для AUF. В его работе царит культ деталей, который не допускает коротких путей для достижения поставленных целей. Мы приглашаем человека, который оставит нам наследие, выходящее за рамки 90 минут матча», — сказал Касалес.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», которым 67-летний специалист руководил с 2018 по 2022 год.

В течение своей карьеры тренер возглавлял сборные Аргентины и Чили.

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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