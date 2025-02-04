Mash: Власти Крыма во второй раз подали в суд на киевское «Динамо»

Власти Крыма подали второй иск в адрес киевского «Динамо», чтобы вернуть 30 тысяч квадратных метров территории, арендованной украинским клубом в 2009 году, сообщает Telegram-канал Mash.

Киевский клуб планировал использовать участок в поселке Орджоникидзе под строительство базы отдыха для игроков, однако стройка так и неачалась. После присоединения Крыма к России в 2014 году «Динамо» дважды продлевало договор — в 2016-м и 2020-м годах.

Первое судебное разбирательство властей Крыма и украинского клуба, начавшееся в 2021 году, прошло безуспешно. Новый иск включает не только киевское «Динамо», но и власти Феодосии. Чтобы последние признали аренду незаконной и вернули права на землю.