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Футбол

Сегодня, 13:52

Mash: Власти Крыма во второй раз подали в суд на киевское «Динамо»

Даниил Аршавский
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Власти Крыма подали второй иск в адрес киевского «Динамо», чтобы вернуть 30 тысяч квадратных метров территории, арендованной украинским клубом в 2009 году, сообщает Telegram-канал Mash.

Киевский клуб планировал использовать участок в поселке Орджоникидзе под строительство базы отдыха для игроков, однако стройка так и неачалась. После присоединения Крыма к России в 2014 году «Динамо» дважды продлевало договор — в 2016-м и 2020-м годах.

Первое судебное разбирательство властей Крыма и украинского клуба, начавшееся в 2021 году, прошло безуспешно. Новый иск включает не только киевское «Динамо», но и власти Феодосии. Чтобы последние признали аренду незаконной и вернули права на землю.

Источник: https://t.me/mash/61344
Футбол
ФК Динамо (Киев)
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