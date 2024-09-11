Матч звезд «Спартака»: во сколько начало и где смотреть трансляцию

11 сентября состоится Матч звезд московского «Спартака». Начало — в 20.00 мск. Игра приурочена к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Во встрече примут участие как легенды прошлого, так и нынешние звезды футбола.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

Известно, что в матче будет участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также чемпионы России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, экс-футболисты Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти. Также в заявку попадут звездные болельщики клуба.

Перед матчем зрителей ждет развлекательная программа и выступление звезд российской эстрады.

Все вырученные средства от продажи передадут в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».