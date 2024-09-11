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Футбол

Сегодня, 08:30

Матч звезд «Спартака»: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Матч звезд «Спартака» состоится 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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11 сентября состоится Матч звезд московского «Спартака». Начало — в 20.00 мск. Игра приурочена к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Во встрече примут участие как легенды прошлого, так и нынешние звезды футбола.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

Известно, что в матче будет участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также чемпионы России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, экс-футболисты Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти. Также в заявку попадут звездные болельщики клуба.

Перед матчем зрителей ждет развлекательная программа и выступление звезд российской эстрады.

Все вырученные средства от продажи передадут в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».

Футбол
ФК Спартак (Москва)

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