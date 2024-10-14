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Футбол

Сегодня, 17:53

Медведев считает, что опрос ВЦИОМ об интересе к футболу может быть некорректным

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался о результатах опроса ВЦИОМ про интерес граждан России к футболу.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к футболу.

«ВЦИОМ было бы корректно опубликовать список вопросов. Есть понятие «представительская выборка», она может быть разная. Я не буду критиковать коллег, но есть вопрос, почему была выбрана отметка с 2005 года», — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».

Футбол
Александр Медведев (руководитель)

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