Месси, Холанн и Мбаппе вошли в тройку фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

По версии сайта, главным фаворитом на получение награды является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а замыкает тройку игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В обновленном рейтинге нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад») опустился с пятого места на 12-е, а его позицию занял полузащитник Кевин де Брейне. Также в топ-10 на 6-й строчке оказался игрок «Манчестер Сити» Родри, на 7-й — Илкай Гюндоган («Барселона»), на 8-й — Виктор Осимхен («Наполи»), на 9-й — Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), а на 10-й — Роберт Левандовски («Барселона»).

Имена номинантов на «Золотой мяч» — 2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити», ранее был 7-м);

6. Родри («Манчестер Сити», новый игрок в списке);

7. Илкай Гюндоган («Барселона», новый игрок в списке);

8. Виктор Осимхен («Наполи», был 6-м);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», был 12-м);

10. Роберт Левандовски («Барселона», был 9-м);

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новый игрок в списке);

12. Карим Бензема («Аль-Иттихад», был 5-м);

13. Хвича Кварацхелия («Наполи», был 8-м);

14. Джуд Беллингем («Реал», новый игрок в списке);

15. Лаутаро Мартинес («Интер», был 20-м);

16. Джон Стоунс («Манчестер Сити», новый игрок в списке);

17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», был 10-м);

18. Букайо Сака («Арсенал», был 13-м);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новый игрок в списке);

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед», был 17-м).