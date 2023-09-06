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Футбол

Сегодня, 11:26

Месси, Холанн и Мбаппе вошли в тройку фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Интернет-издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

По версии сайта, главным фаворитом на получение награды является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а замыкает тройку игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В обновленном рейтинге нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад») опустился с пятого места на 12-е, а его позицию занял полузащитник Кевин де Брейне. Также в топ-10 на 6-й строчке оказался игрок «Манчестер Сити» Родри, на 7-й — Илкай Гюндоган («Барселона»), на 8-й — Виктор Осимхен («Наполи»), на 9-й — Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), а на 10-й — Роберт Левандовски («Барселона»).

Имена номинантов на «Золотой мяч» — 2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити», ранее был 7-м);
6. Родри («Манчестер Сити», новый игрок в списке);
7. Илкай Гюндоган («Барселона», новый игрок в списке);
8. Виктор Осимхен («Наполи», был 6-м);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», был 12-м);
10. Роберт Левандовски («Барселона», был 9-м);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новый игрок в списке);
12. Карим Бензема («Аль-Иттихад», был 5-м);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи», был 8-м);
14. Джуд Беллингем («Реал», новый игрок в списке);
15. Лаутаро Мартинес («Интер», был 20-м);
16. Джон Стоунс («Манчестер Сити», новый игрок в списке);
17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», был 10-м);
18. Букайо Сака («Арсенал», был 13-м);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новый игрок в списке);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед», был 17-м).

Источник: Goal
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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