Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 16:08

Месси и Роналду не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду не попали в десятку самых популярных спортсменов, которых искали через Google в 2023 году, сообщает Indian Express.

Самым популярным спортсменом по запросам в Google в 2023 году стал защитник клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Третьим стал игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси.

36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач. Он выступает в чемпионате Саудовской Аравии с начала этого года.

Топ-10 самых популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

1. Дамар Хэмлин (НФЛ);

2. Килиан Мбаппе (Футбол);

3. Трэвис Келси (НФЛ);

4. Джа Морант (Баскетбол);

5. Гарри Кейн (Футбол);

6. Новак Джокович (Теннис);

7. Карлос Алькарас (Теннис);

8. Рачин Равиндра (Крикет);

9. Шубман Гилл (Крикет);

10. Кайри Ирвинг (Баскетбол).

Источник: https://indianexpress.com/article/sports/google-year-in-search-virat-kohli-rohit-sharma-messi-ronaldo-missing-in-top-10-searched-athletes-9066187/
Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Баскетбол
Теннис
Футбол
Кайри Ирвинг
Карлос Алькарас
Новак Джокович
2
0
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овчинников назвал вымыслом историю про то, что Жуниор после «Локомотива» работал на стройке