Месси и Роналду не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду не попали в десятку самых популярных спортсменов, которых искали через Google в 2023 году, сообщает Indian Express.
Самым популярным спортсменом по запросам в Google в 2023 году стал защитник клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Третьим стал игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси.
36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».
В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач. Он выступает в чемпионате Саудовской Аравии с начала этого года.
Топ-10 самых популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году
1. Дамар Хэмлин (НФЛ);
2. Килиан Мбаппе (Футбол);
3. Трэвис Келси (НФЛ);
4. Джа Морант (Баскетбол);
5. Гарри Кейн (Футбол);
6. Новак Джокович (Теннис);
7. Карлос Алькарас (Теннис);
8. Рачин Равиндра (Крикет);
9. Шубман Гилл (Крикет);
10. Кайри Ирвинг (Баскетбол).