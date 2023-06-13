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Сегодня, 16:56

Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как относится к «Золотому мячу». Футболист является семикратным обладателем этого трофея.

«Золотой мяч»? Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент — кубок мира", — цитирует Месси Titan Sports.

В конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. В финале команда обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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