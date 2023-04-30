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Сегодня, 18:13

Мичков рассказал, как мог перейти в «Спартак»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о том, что мог перейти в «Спартак».

«Звали только на просмотр. Сезон заканчивался в начале ноября, и «Спартак» ехал в Сочи и выезжал оттуда на Лигу чемпионов до декабря. Набирали футболистов из низших лиг. Просматривали, но не помню, чтобы кого-то взяли. В Сочи меня вице-президент «Спартака» Есауленко и позвал. Но в такой форме... «Спартак» стал чемпионом в третий раз подряд, только он играл в ЛЧ, бюджет больше, чем у остальных, все стремились там играть. Но на моей позиции — Титов и Булатов. ... [Чего] мне туда идти? Чтобы попасть в дубль «Спартака»? Или чтобы меня отдали в аренду в какую-нибудь «Тюмень»? Решил: лучше условная Бельгия», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Мичков выступал за такие российские команды, как «Факел», «Рубин», «Томь», «Краснодар», «Шинник», «Витязь» и другие. С 2021 года он работает старшим тренером «Балтики».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-otkazavshiysya-ot-prosmotra-v-spartake-michkov-slyshal-istorii-kak-boyalis-romantseva-otnosheniya-rabovladelcheskiye
ФК Спартак (Москва)
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