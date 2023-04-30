Мичков рассказал о том, как ездил из Швейцарии во Францию за продуктами

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, дорого ли было жить в Швейцарии.

«Денег хватало: пять-шесть тысяч долларов была зарплата. Жизнь в Швейцарии не дешевая, расходники большие, вот за продуктами ездили в соседнюю Францию. Уже потом я узнал: существуют нормы провоза этих продуктов, очень жесткие. Мы с женой серьезно их нарушали. Если бы я попался, был бы на большой штраф. Я жил в Женеве, в пяти минутах от границы на машине. Закупался во французских супермаркетах Carrefour. Мне показали путь, где пересекать границу без риска. Мы с женой ездили раз в неделю или две, затаривались, набивали холодильник. Все было в два-три раза дешевле», — приводит Sport24 слова Мичкова.

С 2001 по 2003 год Мичков выступал за швейцарский «Серветт», в составе которого он провел 23 матча.