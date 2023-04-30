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Сегодня, 19:16

Мичков рассказал о том, как ездил из Швейцарии во Францию за продуктами

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, дорого ли было жить в Швейцарии.

«Денег хватало: пять-шесть тысяч долларов была зарплата. Жизнь в Швейцарии не дешевая, расходники большие, вот за продуктами ездили в соседнюю Францию. Уже потом я узнал: существуют нормы провоза этих продуктов, очень жесткие. Мы с женой серьезно их нарушали. Если бы я попался, был бы на большой штраф. Я жил в Женеве, в пяти минутах от границы на машине. Закупался во французских супермаркетах Carrefour. Мне показали путь, где пересекать границу без риска. Мы с женой ездили раз в неделю или две, затаривались, набивали холодильник. Все было в два-три раза дешевле», — приводит Sport24 слова Мичкова.

С 2001 по 2003 год Мичков выступал за швейцарский «Серветт», в составе которого он провел 23 матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-mne-pokazali-gde-peresekat-granitsu-bez-riska-michkov-o-tom-kak-yezdil-iz-shveytsarii-vo-frantsiyu-za-produktami
Футбол
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