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Сегодня, 17:18

Мичков рассказал о том, как в «Факеле» пытались наладить результаты команды

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как ходил с командами в церковь.

«Снова «Факел», 2001-й. Серия из пяти поражений плюс шестое — в Кубке. Когда проиграли второй матч, началось: «Давайте всей командой пойдем в церковь, помолимся». Я не ходил, это было не обязательно. Проигрываем третью. Следующую неделю не едим мясо. Потом вызвали психолога. Причем психолог такой, что по нему дурка плачет. Вызывал по одному. Садится напротив и говорит: «Задержи дыхание. Сколько можешь не дышать?» Ну хорошо, через 40 секунд — все. «Ты очень слабый». — «А сколько надо?» — «Я могу три минуты». Задерживает, сидит, на меня смотрит», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Мичков выступал за «Факел» в 2001 и в 2013 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-vyzvali-psikhologa-a-po-nemu-durka-plachet-michkov-o-tom-kak-v-fakele-pytalis-naladit-rezultaty-komandy
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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