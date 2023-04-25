Мичков — о просмотре в «Мадриде»: «Дубль «Реала» — что дубль «Спартака». Совершенно ничего особенного»

Бывший полузащитник ряда российских клубов, а ныне тренер «Балтики» Дмитрий Мичков ответил на вопрос, изумил ли его чем-то «Реал» во время прохождения стажировки в мадридской команде.

«Абсолютно ничем. Дубль «Реала» — что дубль «Спартака». Далеко не самая сильная команда, совершенно ничего особенного. Там тоже не рассчитывали тогда на свои молодые резервы — так в «Реале» и сейчас, вроде бы. И наверняка никто никогда не играл за основу — варились до какого-то возраста в команде, потом их отдавали и продавали. Плюс через эту молодежку проходила селекция», — приводит Sport24 слова Мичкова.

В декабре 1998 года Мичков ездил на стажировку в Испанию, где 4 дня тренировался с молодежной командой «Реала».