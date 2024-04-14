Митрофанов: «УЕФА старается делать все для возвращения российских команд в мировой спорт»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делает все для возвращения российских команд в мировой спорт"

«УЕФА старается делать все, чтобы поспособствовать возвращению наших команд, начиная с детско-юношеских, в европейский и мировой спорт», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее стало известно, что УЕФА частично профинансирует турнир развития организации в России. Соревнования пройдут с 23 по 29 апреля в Волгограде. В них примут участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы.