Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 11:54

Митрофанов: «УЕФА старается делать все для возвращения российских команд в мировой спорт»

Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делает все для возвращения российских команд в мировой спорт"

«УЕФА старается делать все, чтобы поспособствовать возвращению наших команд, начиная с детско-юношеских, в европейский и мировой спорт», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее стало известно, что УЕФА частично профинансирует турнир развития организации в России. Соревнования пройдут с 23 по 29 апреля в Волгограде. В них примут участие сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
6
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
«Спартак» заподозрили в сдаче игры, Абаскаль взял все на себя, сколько стоит его уволить. Что произошло после поражения красно-белых от «Сочи»
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили назвал позорищем требование Украины отстранить российских борцов
Сорокин — о словах Баха про Игры дружбы: «Есть полное наше непонимание и непринятие этих обвинений»
В Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян на Олимпиаде
Советник президента РФС о переговорах с УЕФА и ФИФА: «Позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол»
Украина потребовала не пускать на Олимпиаду борцов из России и Белоруссии
Юрлова-Перхт: «Все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

После суда в Воронеже бывший директор «Чайки» назвал имена арбитров, получавших деньги от команд