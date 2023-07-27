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Сегодня, 16:45

Митрофанов считает трудным переход РФС в Африканскую конфедерацию

Виктория Кравченко
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь Максим Митрофанов заявил, что переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола сложно провести по ряду причин.

«Очевидно, что переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола, мягко говоря, сложно провести по логистическим и экономическим причинам. Когда РФС, как и любая другая национальная ассоциация, находился в системе регулярных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА, то выстраивание прямых отношений со всем футбольным миром было нецелесообразным», — сказал Митрофанов на саммите «Россия — Африка».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Ранее Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин рассказал о важности сотрудничества с африканскими странами.

Форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля.

РФС
Максим Митрофанов
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