Митрофанов: «ФИФА проводила аудит и убедилась в корректности финансирования программ развития футбола в России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА проводила аудит, по итогам которого убедилась в корректности процедур финансирования программ развития футбола в России, на которые она направляет деньги.

После чемпионата мира 2018 года международная организация начала финансировать программу FIFA Legacy, однако в настоящее время выплаты приостановлены по политическим причинам.

«Сумма заморожена не в том смысле, что ФИФА не намерена ее платить. Существуют объективные ограничения, связанные с затруднениями проведения международных транзакций. Мы предлагаем различные варианты, находимся в постоянном диалоге. Хочу отметить, что ФИФА проводила полный аудит и убедилась в полной корректности процедур финансирования программ и соблюдении требований, которые она устанавливает при использовании этих средств. Мы рассчитываем на разблокировку этих сумм», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные по футболу от международных турниров из-за ситуации на Украине.