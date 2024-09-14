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Сегодня, 11:40

Мостовой назвал самый счастливый момент в карьере: «В наше время, в Советском Союзе — это была фантастика!»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» назвал самый счастливый момент в своей карьере футболиста.

«Счастливым моментом в карьере назову появление в московском «Спартаке», будучи 17-летним пареньком. В наше время, в Советском Союзе — это фантастика! Занимался в школе ЦСКА, жил далеко от Москвы, и вдруг меня взяли в «Спартак». Кто бы мог представить?! И буквально за три года стать двукратным чемпионом Советского Союза и лучшим молодым игроком», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой на клубном уровне выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)

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