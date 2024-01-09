На 66-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории клуба «Памир» Манасян

Бывший футболист «Зенита» и сборной Таджикистана Вазген Манасян скончался в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

«На 66-м году ушел из жизни ветеран таджикского футбола, легендарный нападающий душанбинского «Памира», бывший тренер национальной сборной Таджикистана Вазген Игнатович Манасян. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — цитирует ТАСС завление федерации.

Манасян — лучший бомбардир в истории «Памира» (Душанбе), за который в период с 1980 по 1992 год провел 425 матчей и забил 123 гола.

В 1992 году Манасян провел 4 матча в чемпионате России за «Зенит». Также на его счету 1 игра за сборную Таджикистана.