Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 21:07

На «Лукойл-Арене» провели мероприятие в честь 75-летия со дня появления в «Спартаке» Симоняна

Telegram Дзен

На «Лукойл-Арене» провели торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня появления в клубе Никиты Симоняна.

В честь этой даты прошла встреча Симоняна с различными гостями, с кем он пересекался на своем футбольном пути. В мероприятии приняли участие Виктор Папаев, Анзор Кавазашвили, Евгений Ловчев, Владимир Пильгуй, Николай Толстых, Олег Романцев, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов и другие.

В зале для пресс-конференций гости посмотрели биографический фильм о карьере Никиты Симоняна. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев вручил Симоняну футболку с номером 75, отметив важность его личности в клубной истории.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года. Выступал за «Динамо» Сухуми, «Крылья Советов», «Спартак» и сборную СССР. Он тренировал национальную команду СССР, «Спартак», «Арарат» и «Черноморец». С сентября 1992 года Симонян является первым вице-президентом РФС.

Никита Симонян
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Сегодня
Вчера
Неделя