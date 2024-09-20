На «Лукойл-Арене» провели мероприятие в честь 75-летия со дня появления в «Спартаке» Симоняна

На «Лукойл-Арене» провели торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня появления в клубе Никиты Симоняна.

В честь этой даты прошла встреча Симоняна с различными гостями, с кем он пересекался на своем футбольном пути. В мероприятии приняли участие Виктор Папаев, Анзор Кавазашвили, Евгений Ловчев, Владимир Пильгуй, Николай Толстых, Олег Романцев, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов и другие.

В зале для пресс-конференций гости посмотрели биографический фильм о карьере Никиты Симоняна. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев вручил Симоняну футболку с номером 75, отметив важность его личности в клубной истории.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года. Выступал за «Динамо» Сухуми, «Крылья Советов», «Спартак» и сборную СССР. Он тренировал национальную команду СССР, «Спартак», «Арарат» и «Черноморец». С сентября 1992 года Симонян является первым вице-президентом РФС.