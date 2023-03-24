На новой форме сборной Греции по футболу нашли изображение свастики

На новой форме сборной Греции по футболу нашли изображение свастики.

Новую майку команды представила компания Nike, спонсор одежды национальных сборных Греции. Под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда». Рекламный ролик новой формы призывает всех греческих болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии.

Некоторые болельщики сочли, что на новой майке сине-белых есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию и потребовала отозвать форму.

Форма сборной Греции. @NYAndreas, Фото Twitter

Пресс-секретарь МЕРА25 Эрик Эдман заявил, что Греческая федерация футбола ГФФ «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса поставила на майке огромную свастику».

Федерация футбола пока не ответила на эти заявления.