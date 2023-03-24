Сегодня, 10:21
На новой форме сборной Греции по футболу нашли изображение свастики.
Новую майку команды представила компания Nike, спонсор одежды национальных сборных Греции. Под лозунгом «Вся Греция в одной футболке» и «Мы играем как команда». Рекламный ролик новой формы призывает всех греческих болельщиков поддержать национальную сборную в попытке выйти в финал чемпионата Европы в Германии.
Некоторые болельщики сочли, что на новой майке сине-белых есть свастика, и партия экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса МЕРА25 заняла их позицию и потребовала отозвать форму.
Пресс-секретарь МЕРА25 Эрик Эдман заявил, что Греческая федерация футбола ГФФ «под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса поставила на майке огромную свастику».
Федерация футбола пока не ответила на эти заявления.