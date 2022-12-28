Названы 5 мест, где отдыхают звезды чемпионата мира-2022

«Life.ru» назвал места, где проводят отпуска между соревнованиями топовые футболисты.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси — фанат острова Ибица. Там он часто отдыхает с друзьями, проводя время на яхте.

Известно, что полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн является большим поклонником баскетбола и лиги НБА, поэтому он летает в отпуск в США, чтобы посетить матчи любимых команд и пообщаться со звездами баскетбола.

Нападающий Криштиану Роналду, как и Месси, любит отдыхать на Балеарских островах и часто бывает на Майорке, где много отличных пляжей.

Форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе предпочитает проводить время в ОАЭ, откуда часто выкладывает фото.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич чаще всего проводит летние отпуска на родине в Хорватии, на адриатическом побережье.