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Сегодня, 16:51

Названы 5 мест, где отдыхают звезды чемпионата мира-2022

Алина Савинова
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«Life.ru» назвал места, где проводят отпуска между соревнованиями топовые футболисты.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси — фанат острова Ибица. Там он часто отдыхает с друзьями, проводя время на яхте.

Известно, что полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн является большим поклонником баскетбола и лиги НБА, поэтому он летает в отпуск в США, чтобы посетить матчи любимых команд и пообщаться со звездами баскетбола.

Нападающий Криштиану Роналду, как и Месси, любит отдыхать на Балеарских островах и часто бывает на Майорке, где много отличных пляжей.

Форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе предпочитает проводить время в ОАЭ, откуда часто выкладывает фото.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич чаще всего проводит летние отпуска на родине в Хорватии, на адриатическом побережье.

Источник: https://life.ru/p/1548583
Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Футбол
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