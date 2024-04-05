Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 10:57

Неймар стал десятым в истории спортсменом, заработавшим миллиард

Виктория Кравченко
Неймар.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал за карьеру один миллиард долларов, пишет Transfer News Live.

По данным источника, с начала выступлений на профессиональном уровне бразилец заработал 933,2 миллиона евро (1,01 миллиарда долларов). В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

32-летний футболист стал 10-м спортсменом, кому удалось заработать такую сумму за карьеру.

В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Полный список спортсменов-миллиардеров:

  1. Майкл Джордан (США, баскетбол) — 2,7 млрд долларов;
  2. Тайгер Вудс (США, гольф) — 1,85 млрд долларов;
  3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 1,57 млрд долларов;
  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1,36 млрд долларов;
  5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1,36 млрд долларов;
  6. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1,17 млрд долларов;
  7. Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1,14 млрд долларов;
  8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) — 1,13 млрд долларов;
  9. Фил Микельсон (США, гольф) — 1,05 млрд долларов;

Неймар (Бразилия, футбол) — 1,01 млрд долларов.

Ранее в СМИ писали, что нападающий вернется в родной клуб «Сантос» в 2025 году. На данный момент он восстанавливается после травмы.

Неймар Сантос
0
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом