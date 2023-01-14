Нигерия больше не нарушает регламент ФИФА — назначен новый глава судейского комитета

Руководство Футбольной федерации Нигерии назначило нового председателя судейского комитета (СК), выполнив требования соответствующего регламента ФИФА.

По правилам этот орган должен возглавлять бывший арбитр, судивший на определенном уровне. Ранее нигерийцы не соблюдали это условие — комитет возглавлял человек, никогда не имевший отношение к судейству.

С января 2023-го на два года полномочия главы СК впервые в истории нигерийского футбола переданы женщине — бывшему арбитру ФИФА Фэйт Ирабор. Ранее она также работала судейским инструктором Конфедерации африканского футбола.