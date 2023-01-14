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Сегодня, 12:34

Нигерия больше не нарушает регламент ФИФА — назначен новый глава судейского комитета

Александр Бобров
Шеф-редактор
Логотип ФИФА.
Фото Global Look Press
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Руководство Футбольной федерации Нигерии назначило нового председателя судейского комитета (СК), выполнив требования соответствующего регламента ФИФА.

По правилам этот орган должен возглавлять бывший арбитр, судивший на определенном уровне. Ранее нигерийцы не соблюдали это условие — комитет возглавлял человек, никогда не имевший отношение к судейству.

С января 2023-го на два года полномочия главы СК впервые в истории нигерийского футбола переданы женщине — бывшему арбитру ФИФА Фэйт Ирабор. Ранее она также работала судейским инструктором Конфедерации африканского футбола.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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