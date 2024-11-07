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Сегодня, 12:26

Нигматуллин — о бракоразводном процессе: «Не отказываюсь от того, чтобы отдать половину»

Руслан Минаев
Руслан Нигматуллин с бывшей супругой Еленой.
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что не может достичь мирового соглашения с экс-супругой в разделе имущества.

Заседание суда, назначенное на четверг, 7 ноября, было отложено из-за истребования доказательств. Ранее рассмотрение дела также переносилось. Новое заседание запланировано на 26 декабря.

«Елена работает по той же тактике: второе заседание подряд делает вид, что пытается достичь мирового соглашения, и в последний день находит причины, чтобы его не подписать.

Я настроен решительно добиваться справедливости. И не отказываюсь от того, чтобы отдать половину. Но потерять на сто процентов — не согласен», — цитирует Нигматуллина РИА «Новости. Спорт».

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына: Руслан и Марсель.

Источник: РИА
Руслан Нигматуллин

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