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Сегодня, 20:12

Нигматуллин — о выступлении Дзюбы: «Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции»

Алина Савинова

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о трудностях Артема Дзюбы в турецком чемпионате.


«Возвращение Дзюбы в «Зенит»? Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артема история с «Зенитом» закрыта. Там есть игроки моложе Дзюбы, и уровень мастерства у них выше. Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артем — тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание. Не знаю, есть ли оно у Дзюбы. Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию. Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

После перехода в «Адана Демирспор» 34-летний нападающий забил один гол в дебютном матче против «Фенербахче». В последних матчах российский футболист остается на скамейке запасных турецкого клуба.

3 октября турецкий журналист Самет Чайир сообщил, что Дзюба физически не был готов, когда приехал в Турцию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-mozhno-by-lo-predpolozhit-chto-dzyuba-ne-zaigraet-v-turtsii/
Артем Дзюба
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