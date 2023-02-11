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Сегодня, 15:47

Николас Пареха: «Рад снова видеть фанатов «Спартака». Я счастлив, что они кричат мое имя, поддерживают»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха высказался о поражении своей команды в стартовом матче Кубка Легенд-2023.

— Что пошло не так в игре?

— Да все нормально. Первая игра, мы только прилетели, не сыгрались. Для первого раза, думаю, нормально, — приводит Sport24 слова Парехи.

— На стадионе было много фанатов «Спартака», какие ощущения были?

— Я счастлив, что они кричат мое имя, поддерживают. Рад их снова видеть.

В первом матче турнира сборная легенд Латинской Америки, за которую играет Пареха, проиграла легендам Европы (5:7).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-parekha-rad-snova-videt-bolelshchikov-spartaka-ya-schastliv-chto-oni-krichat-moye-imya-podderzhivayut
Николас Пареха
ФК Спартак (Москва)
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