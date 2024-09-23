Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 21:58

One.co.il: ФИФА не нашла достаточных оснований для отстранения сборной Израиля

Telegram Дзен

Специальная комиссия ФИФА не нашла достаточных оснований для применения санкций и отстранения сборной Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает портал one.co.il.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

В конце августа ФИФА получила независимый юридический отчет экспертов, содержание которого не было обнародовано. One.co.il утверждает, что особая комиссия ФИФА, рассмотревшая содержание отчета, решида отклонить требование об отстранении израильской федерации, сборных и клубов. Источник подчеркивает, что официального решения ФИФА пока опубликовано не было.

Эли Швидлер

Сборная Израиля по футболу
ФИФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Звезду «Зенита» Глушенкова подозревают в лудомании. Чем опасна болезнь
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
«Барыс» отправил в отставку Дэвида Немировски
УЕФА изменил трактовку правил из-за эпизода с рукой Кукурельи на Евро
Сегодня
Вчера
Неделя