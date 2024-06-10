Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих игроков с постсоветского пространства в истории

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю.

Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро. В тройке расположились украинцы Михаил Мудрик, выступающий за «Челси» (60 миллионов евро) и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, стоимость которого в 2006-м составляла 51 миллион евро.

В пятерку входят защитник «Арсенала» Александр Зинченко (42 миллиона) и хавбек «Интера» Генрих Мхитарян, который в 2016-м стоил 37 миллионов евро.

Из россиян в топ-10 попали хавбек «Монако» Александр Головин (30 миллионов евро в 2018-м) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (30 миллионов евро в 2019-м).