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Сегодня, 16:03

Орещук: «Рад, что 2DROTS сыграет с «Динамо», но мне такие матчи неинтересны»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил новость о проведении товарищеского матча между московской командой и 2DROTS.

«Будут играть 2DROTS с «Динамо», пусть играют. Рад за них. Не могу понять, надо проводить такой матч или не надо. Кому это нужно. Не слежу за такими играми, мне это неинтересно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

16 июля в Москве прошел финал Медийного кубка селебрити, в котором 2DROTS одержали победу над Broke Boys (2:1). Согласно регламенту турнира, победитель в сентябре проведет товарищескую игру с «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-rad-chto-2drots-sy-graet-s-dinamo-no-mne-takie-matchi-neinteresny/
Роман Орещук
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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