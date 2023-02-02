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Сегодня, 16:43

Овчинников рассказал, что в РФС стараются разобраться с проблемами в детском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе.

«От того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решится. Надо не говорить, а делать. Предпринимать конструктивные шаги для изменения ситуации. У нас есть нехватка соревнований, инвентаря, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься. И со всем этим РФС пытается разобраться. Наконец-то с приходом Александра Дюкова и Максима Митрофанова ситуация начала меняться. Появилась ЮФЛ — это очень хорошо организованные соревнования, полностью спонсируемые РФС, что также немаловажно. С точки зрения спортивной составляющей они интересны, поскольку там играют равные и достаточно сильные соперники. В такой среде ребенок развивается как спортсмен», — приводит слова Овчинникова RT.

Он также рассказал, что сейчас в России реализуется много программ женского футбола.

«Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились. И отдельные заявления наших депутатов, которые, на мой взгляд, просто некомпетентны в этом вопросе, только мешают процессу. Повторюсь, мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их», — добавил Овчинников.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1105544-rossiya-deti-yunoshi-futbol
ЮФЛ
РФС
Валерий Овчинников
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