Овчинников рассказал, что в РФС стараются разобраться с проблемами в детском футболе

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе.

«От того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решится. Надо не говорить, а делать. Предпринимать конструктивные шаги для изменения ситуации. У нас есть нехватка соревнований, инвентаря, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься. И со всем этим РФС пытается разобраться. Наконец-то с приходом Александра Дюкова и Максима Митрофанова ситуация начала меняться. Появилась ЮФЛ — это очень хорошо организованные соревнования, полностью спонсируемые РФС, что также немаловажно. С точки зрения спортивной составляющей они интересны, поскольку там играют равные и достаточно сильные соперники. В такой среде ребенок развивается как спортсмен», — приводит слова Овчинникова RT.

Он также рассказал, что сейчас в России реализуется много программ женского футбола.

«Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились. И отдельные заявления наших депутатов, которые, на мой взгляд, просто некомпетентны в этом вопросе, только мешают процессу. Повторюсь, мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их», — добавил Овчинников.