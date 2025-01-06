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Футбол

Сегодня, 15:27

Патрик Клюйверт станет главным тренером сборной Индонезии по футболу

Даниил Аршавский
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Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X сообщил о скором назначении бывшего нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта на пост главного тренера национальной команды Индонезии.

«Патрик Клюйверт готов подписать контракт на должность нового главного тренера сборной Индонезии, сделка заключена. [Контракт на] два года плюс опция продления еще на два, презентация состоится 12 января в Индонезии. Цель — выйти в квалификацию чемпионата мира», — написал Романо.

48-летний специалист дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз побеждал в Лиге чемпионов в составе «Аякса», а также выигрывал чемпионат Испании с «Барселоной». После завершения спортивной карьеры Клюйверт работал в штабах нидерландских клубов АЗ и НЕК, в системах «Аякса» и «Твенте», был спортивным директором ПСЖ, а также занимал аналогичный пост в академии «Барселоны». Кроме того, экс-форвард был главным тренером сборной Кюросао и «Аданы Демирспор», а также был помощником наставника сборной Камеруна.

Патрик Клюйверт
Футбол
Сборная Индонезии по футболу
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