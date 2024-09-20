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Футбол

Сегодня, 08:25

Платини предложил снизить количество игроков на поле в футбольных матчах

Владислав Маслов
Корреспондент
Мишель Платини.
Фото Global Look Press
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Экс-президент УЕФА и трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини предложил снизить количество игроков на поле для увеличения зрелищности футбольных матчей.

«Может быть, нам следует убрать одного человека и играть с 10 футболистами на поле. В 1900 году сформировались команды из 11 человек, но в то время они бегали меньше, чем сегодня. Они были менее сильны, они были медленнее. Поэтому, возможно, было бы неплохо ограничить количество игроков, это освободило бы пространство на поле», — цитирует Платини RMC Sport.

Также экс-полузащитник сборной Франции отметил, что в его время футбол выглядел совсем по-другому.

«Люди моего поколения больше не смотрят футбол, потому что они не видят себя в этой игре. Сегодня делают больше передач вперед, чем назад, играют с владением мяча, много пасуют. Я не критикую. Но люди моего поколения, которые привыкли к атакующему футболу, не видят в этом ничего знакомого», — добавил бывший футболист.

Платини занимал должность президента УЕФА с 2007 по 2015 год. В качестве игрока он выступал за «Нанси», «Сент-Этьен» и «Ювентус», а также провел 72 матча за сборную Франции и забил 41 гол.

Источник: RMC
Мишель Платини

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