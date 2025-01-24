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Футбол

Сегодня, 19:10

Подкаст Cappuccino&Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ

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C&C — подкаст Вадима Лукомского и Игоря Порошина об искусстве игры в футбол, в котором обсуждают тактику, тренды и другие аспекты этого вида спорта.

Раньше подкаст существовал в аудиоформате, а теперь будет выпускаться в видеоверсии с различными гостями из мира футбола.

Новый формат подкаста выпускается при участии БЕТСИТИ и называется «C&C Квартира», где студия оформлена в виде уютной московской квартиры с душевными разговорами о футболе. В месяц планируется три выпуска, а также стримы по итогам главных футбольных событий.

Также в рамках выпусков будет выходит рубрика «Дерзкие ставки», где специально для шоу реализуются необычные и интересные ставочные линии.
Посмотреть первый выпуск можно на YouTube и в VK.

БЕТСИТИ по случаю возрождения Cappuccino&Catenaccio дарит бонус всем новым игрокам! Регистрируйтесь с промокодом SHOW и получите фрибет до 2000 ? за первую ставку — независимо от ее исхода.

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Футбол
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