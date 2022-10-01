Полузащитник Башкиров присоединился к «Санта-Коломне»

1 октября, 20:45
Российский полузащитник Евгений Башкиров прибыл в расположение «Санта-Коломны». Это подтвердил главный тренер команды Дмитрий Черышев.
«Он вышел на связь буквально неделю назад, может, даже чуть меньше. Он уже приехал, тренируется с нами. Осталось только начать работу с бумажными делами, но сколько она продлится, мы еще не знаем», цитирует Черышева «РБ Спорт».
В августе 2022 года «РБ Спорт» сообщил о том, что Башкиров может стать игроком «Санта-Коломны». Ранее 31-летний полузащитник выступал за польский «Заглембе», в который он перешел в феврале 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования