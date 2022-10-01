Полузащитник Башкиров присоединился к «Санта-Коломне»

Российский полузащитник Евгений Башкиров прибыл в расположение «Санта-Коломны». Это подтвердил главный тренер команды Дмитрий Черышев.

«Он вышел на связь буквально неделю назад, может, даже чуть меньше. Он уже приехал, тренируется с нами. Осталось только начать работу с бумажными делами, но сколько она продлится, мы еще не знаем», цитирует Черышева «РБ Спорт».

В августе 2022 года «РБ Спорт» сообщил о том, что Башкиров может стать игроком «Санта-Коломны». Ранее 31-летний полузащитник выступал за польский «Заглембе», в который он перешел в феврале 2020 года.