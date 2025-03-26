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Футбол

26 марта, 18:48

Попавших в больницу в Ставрополе участников футбольного турнира оставят там до получения результатов анализов

Алина Савинова
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Футболисты юношеской команды «Торпедо» из Воронежа, которые попали в инфекционную больницу после открытия турнира в Ставрополе, останутся в медучреждении до получения результатов анализов, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

«Сделаны анализы крови и ПЦР-тесты, выдаются сорбенты. Родители делали попытки забрать детей, ссылаясь на их хорошее самочувствие, однако в соответствии с протоколом дети будут оставаться в медучреждении до получения результатов анализов», — говорится в сообщении.

В среду, 26 марта, стало известно, что восьмерым юным футболистам стало плохо во время открытия детского футбольного турнира в Ставрополе и они были госпитализированы. В краевом Минздраве заявили, что состояние игроков оценивается как средней степени тяжести.

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