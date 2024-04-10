После суда в Воронеже бывший директор «Чайки» назвал имена арбитров, получавших деньги от команд

10 апреля в воронежском областном суде рассмотрели жалобу прокуратуры на приговор бывшему директору «Чайки» Олегу Баяну. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

По информации источника, функционеру запретили заниматься деятельностью в области профессионального спорта на 2 года.

Адвокат подсудимого Дмитрий Чеботарев отметил, что футболисты, отчислявшие определенный процент бригадам судей, продолжают играть. Также он напомнил, что результаты матчей, по итогам которым арбитры получали деньги, не были аннулированы.

«Более того, тот самый Хазрет Дышеков, который, по версии следствия, «слил» игру по просьбе моего подзащитного, в настоящий момент тренирует детскую команду «Черноморца». И только один человек — мой подзащитный — должен за все отвечать», — добавил Чеботарев.

После судебного заседания Баян назвал имена трех арбитров, фигурирующих в уголовном деле и получавших от него деньги за «хорошее» судейство. В частности, речь идет о судьях РПЛ — Рафаэле Шефееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению», — поделился Баян.

Ранее сообщалось, что бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей.