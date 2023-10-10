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Футбол

Сегодня, 19:49

Источник: пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» Биньямину ампутировали ногу

Руслан Минаев
Бен Биньямин.
Фото ФК «Кирья-Ям»
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Игроку «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки движения ХАМАС на территорию Израиля, сообщает Ynet.

Биньямин с девушкой и братом были гостями музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа. После начала стрельбы футболист и его девушка спрятались в укрытии, а брату игрока удалось уехать на другой машине. Через некоторое время в место укрытия прилетела граната, от взрыва которой и пострадал Биньямин.

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.

Футбол
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