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Футбол

Сегодня, 14:03

Дюков: «К нам обращались за поддержкой бана Израиля, но спорт должен быть вне политики»

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал позицию организации по поводу возможных санкций ФИФА к сборной Израиля.

Дюков возглавил делегацию российской стороны на конгрессе ФИФА в Бангкоке, который состоялся 17 мая.

«Ряд стран апеллировали к нам, обращались за поддержкой в принятии такого решения. Наша позиция — спорт должен быть вне политики. Мы не за то, чтобы наложить на кого-то бан, мы за то, чтобы все имели возможность играть в футбол и чтобы решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях было отменено», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Сборная Израиля проводит домашние матчи на нейтральной территории с октября 2023 года — с момента, как страна начала военные действия в Секторе Газа.

Источник: «РБ Спорт»
РФС
Сборная Израиля по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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