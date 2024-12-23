Дюков — о переизбрании в исполком УЕФА: «Время еще есть, заявку я пока не подал»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА.

«Время еще есть, заявку я пока не подал. Вопрос [с президентом УЕФА Александером Чеферином] пока не обсуждал. У меня есть время, чтобы еще подумать и принять решение, в том числе проконсультироваться с УЕФА по этому вопросу» — цитирует Дюкова ТАСС.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде 3 апреля 2025 года. По уставу 57-летний глава РФС должен подать заявку на переизбрание в исполком УЕФА не менее чем за два месяца до конгресса организации.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, его мандат действует до 2025 года.