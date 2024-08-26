Приз имени Черенкова будет не только в футболе

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова генеральный директор агентства Андрей Кондрашов рассказал некоторые подробности будущей премии.

— Это не только о футболе и «Спартаке» — это обо всех клубах. И это для начала, потом планируем распространить приз и на другие виды спорта. Причем речь пойдет не только об игроках — и о врачах, массажистах, тренерах, — сказал Кондрашов.