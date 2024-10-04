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Сегодня, 17:55

Призер Евро-1972 года в составе сборной СССР Коньков скончался в возрасте 75 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР Анатолий Коньков умер на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Причины смерти футболиста не сообщаются.

Коньков провел за сборную СССР 47 матчей, в которых забил 8 мячей. В составе национальной команды он завоевал серебро Евро-1972, бронзовую медаль Олимпийских игр-1976.

Во время игровой карьеры Коньков выступал за «Авангард» из Краматорска, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Анатолий Коньков

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