Призер Евро-1972 года в составе сборной СССР Коньков скончался в возрасте 75 лет

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР Анатолий Коньков умер на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Причины смерти футболиста не сообщаются.

Коньков провел за сборную СССР 47 матчей, в которых забил 8 мячей. В составе национальной команды он завоевал серебро Евро-1972, бронзовую медаль Олимпийских игр-1976.

Во время игровой карьеры Коньков выступал за «Авангард» из Краматорска, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».