Продюсер фильма о Черенкове: «Он показал, что такое настоящий спартаковский ромбик»

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев высказался о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове.

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения Федора Черенкова.

— Сегодня замечательный день, ровно 65 лет родился яркий человек Федя Черенков. Это человек, который всю жизнь преодолевал трудности. Он показал, что такое настоящий спартаковский ромбик. Наш фильм показывает, как нужно жить вопреки. Спасибо тебе, Федор Федорович, — сказал Шишкарев.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев также поделился мнением о работе с Федором Черенковым.

— Я очень рад был с ним играть, его тренировать и с ним работать в тренерском штабе. Спасибо ему большое за все, — сказал Романцев.

В четверг, 25 июля, футболисты «Спартака», главный тренер Деян Станкович и руководство красно-белых возложили цветы к могиле Федора Черенкова.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).