Рафинья ответил Мбаппе, заявившему, что Евро сложнее чемпионата мира

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Нападающий сборной Бразилии Рафинья ответил форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе. Ранее француз заявил, что Евро сложнее выиграть, чем чемпионат мира.
«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки.
Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.
В 2018 году сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира. Спустя четыре года трехцветные уступили в решающем матче мундиаля национальной команде Аргентины (3:3, пен 4-2).
На Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет в одной группе против Польши, Нидерландов и Австрии.