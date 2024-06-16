Рафинья ответил Мбаппе, заявившему, что Евро сложнее чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Рафинья ответил форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе. Ранее француз заявил, что Евро сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки.

Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В 2018 году сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира. Спустя четыре года трехцветные уступили в решающем матче мундиаля национальной команде Аргентины (3:3, пен 4-2).

На Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет в одной группе против Польши, Нидерландов и Австрии.