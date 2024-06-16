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Сегодня, 09:31

Рафинья ответил Мбаппе, заявившему, что Евро сложнее чемпионата мира

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Нападающий сборной Бразилии Рафинья ответил форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе. Ранее француз заявил, что Евро сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки.

Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В 2018 году сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира. Спустя четыре года трехцветные уступили в решающем матче мундиаля национальной команде Аргентины (3:3, пен 4-2).

На Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет в одной группе против Польши, Нидерландов и Австрии.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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