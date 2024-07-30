Рауль Рианчо: «В России нужно развивать футбольные академии»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о развитии футбола в России.

«Что нужно сделать, чтобы хотя бы приблизиться к результатам испанского футбола? Поймите, нет секретного зелья, которое можно влить в футболистов, и они сразу же заиграют, это так не работает. В России нужно прежде всего начать развивать футбольные академии. Работа с молодыми игроками — это залог успеха. В Испании постоянно появляются таланты, потому что практически у каждого клуба есть качественная академия, которая выпускает готовых ребят. И, конечно, доверие к молодежи у нас на высоком уровне, что было заметно по сборной Испании на Евро-2024», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Сборная Испании одержала победу на чемпионате Европы-2024, обыграв в решающем матче англичан со счетом 2:1.