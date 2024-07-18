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Футбол

Сегодня, 17:39

Рекордсмен по числу матчей за сборную Сербии Тадич завершил карьеру в национальной команде

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Нападающий турецкого «Фенербахче» Душан Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии.

«Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в футболке национальной команды. Я с огромным удовольствием боролся и защищал герб сборной.

Я прощаюсь со сборной, но верю, что наши пути вновь пересекутся. После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе, и нет ничего лучше, чем отдавать все силы своей стране», — написал футболист в своих социальных сетях.

Тадич является рекордсменом сборной Сербии по количеству проведенных матчей — в 111 встречах футболист забил 23 гола. В составе национальной команды Тадич участвовал на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, а также на Евро-2024.

Душан Тадич
Футбол
Сборная Сербии по футболу
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