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Футбол

Сегодня, 18:50

РФС наградил победителей конкурса «Россия — футбольная страна»

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Стали известны победители четвертого сезона конкурса РФС «Россия футбольная страна».

Участниками конкурса стали 444 уникальных проекта из 76 регионов. После всех этапов отбора 152 проекта вышли в финальную стадию, где экспертное жюри распределило итоговые места.

Победители в каждой номинации, а также лучший проект по итогам народного голосования получили по 350 тысяч рублей. Второе место — 300 тысяч, а третье — 250 тысяч.

Победителями в восьми номинациях стали:

— «Лучший массовый проект в футболе» — «Дворовый футбол Томск», Томская область;
— «Лучший проект для лиц с ОВЗ» — Фестиваль по футболу на электроколясках «Забей свой гол!», Москва;
— «Лучший проект для женщин» — Футбол для девушек в Оренбуржье, Оренбургская область;
— «Лучшая любительская лига» — Любительская футбольная лига Кабардино-Балкарской Республики;
— «Лучший любительский клуб» — «Атлант» Петрозаводск, Республика Карелия;
— «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола» — ФК «Акрон», Самарская область (проект — «Акрон» — детям");
— «Лучшая футбольная инициатива» — Возрождение ФК «Цемент», Брянская область;
— «Лучший проект для детей» — «Футбол без границ», Республика Башкортостан.

Еще один победитель конкурса был выбран голосованием в блоге «Страна, где любят футбол». Он рассказывает о проектах-участниках четвертого сезона. Большинство голосов набрел «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области.

Футбол
РФС
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