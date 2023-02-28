РФС намерен открыть розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России

Директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин заявил, что организация планирует начать розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России. В нем примут участие заслуженные игроки прошлого.

«Мы готовим к запуску проект Лиги легенд, целью которого станет не просто организация матчей с легендами нашего футбола, но и тестирование новых форматов вещания, показа и продвижения футбола в массы, поддержка ветеранского движения. Старт планируется в апреле в Москве, он будет приурочен к 100-летию футбольного клуба и общества «Динамо». В качестве соперника легенд бело-голубых мы планируем выставить сборную России, составленную из звездных игроков разных лет. По задумке ее должны возглавить Анатолий Бышовец, Юрий Семин и Олег Романцев», — приводит ТАСС слова Терешина.

В январе стало известно о том, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.