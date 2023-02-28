0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 16:59

РФС намерен открыть розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин заявил, что организация планирует начать розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России. В нем примут участие заслуженные игроки прошлого.

«Мы готовим к запуску проект Лиги легенд, целью которого станет не просто организация матчей с легендами нашего футбола, но и тестирование новых форматов вещания, показа и продвижения футбола в массы, поддержка ветеранского движения. Старт планируется в апреле в Москве, он будет приурочен к 100-летию футбольного клуба и общества «Динамо». В качестве соперника легенд бело-голубых мы планируем выставить сборную России, составленную из звездных игроков разных лет. По задумке ее должны возглавить Анатолий Бышовец, Юрий Семин и Олег Романцев», — приводит ТАСС слова Терешина.

В январе стало известно о том, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17160399
Футбол
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о высказываниях Заремы Салиховой: «Сегодня на футболе пиарится столько людей!»