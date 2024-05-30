РФС проведет футбольный ультрамарафон в рамках Всероссийского дня футбола

Всероссийский день футбола пройдет в московских «Лужниках» 1 июня.

Для гостей и болельщиков будут работать тематические аттракционы, игровые и развлекательные площадки. В концертной программе фестиваля группа Uma2rman, группа «Конец фильма», группа «Инь-Ян», Доминик Джокер, победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников, а также детские блогеры и певицы Мирослава Быкова и Милана Филимонова.

С 9 утра начнутся мини-турниры для сотен команд всех статусов и возрастов: любительских, студенческих, школьных, легенд футбола, людей с ОВЗ, производственных предприятий и многих других. Все они смогут принять участие в 26-часовом футбольном ультрамарафоне, по итогам которого представители Книги рекордов России зафиксируют сразу несколько достижений: «Самый продолжительный матч по мини-футболу в мире»; «Наибольшее количество игроков, принявших участие в матче по мини-футболу в мире»; «Наибольшая непрерывная продолжительность игры в мини-футбол двумя игроками в мире»; «Наибольшая продолжительность судейства матча по мини-футболу одним человеком в России»; «Самый крупный счет (общее количество голов) матча по мини-футболу в России».

В ультрамарафоне примут участие легенды российского футбола во главе с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным, а также олимпийские чемпионы в других дисциплинах Юрий Борзаковский и Александр Легков, сообщает сайт РФС.

Ультрамарафон стартует после церемонии открытия Всероссийского дня футбола, которая начнется 1 июня в 11:00 на главной сцене фестиваля в северном ядре СК «Лужники».