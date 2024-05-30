Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 14:18

РФС проведет футбольный ультрамарафон в рамках Всероссийского дня футбола

Telegram Дзен

Всероссийский день футбола пройдет в московских «Лужниках» 1 июня.

Для гостей и болельщиков будут работать тематические аттракционы, игровые и развлекательные площадки. В концертной программе фестиваля группа Uma2rman, группа «Конец фильма», группа «Инь-Ян», Доминик Джокер, победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников, а также детские блогеры и певицы Мирослава Быкова и Милана Филимонова.

С 9 утра начнутся мини-турниры для сотен команд всех статусов и возрастов: любительских, студенческих, школьных, легенд футбола, людей с ОВЗ, производственных предприятий и многих других. Все они смогут принять участие в 26-часовом футбольном ультрамарафоне, по итогам которого представители Книги рекордов России зафиксируют сразу несколько достижений: «Самый продолжительный матч по мини-футболу в мире»; «Наибольшее количество игроков, принявших участие в матче по мини-футболу в мире»; «Наибольшая непрерывная продолжительность игры в мини-футбол двумя игроками в мире»; «Наибольшая продолжительность судейства матча по мини-футболу одним человеком в России»; «Самый крупный счет (общее количество голов) матча по мини-футболу в России».

В ультрамарафоне примут участие легенды российского футбола во главе с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным, а также олимпийские чемпионы в других дисциплинах Юрий Борзаковский и Александр Легков, сообщает сайт РФС.

Ультрамарафон стартует после церемонии открытия Всероссийского дня футбола, которая начнется 1 июня в 11:00 на главной сцене фестиваля в северном ядре СК «Лужники».

0
Читайте также
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

В рамках ПМЭФ-2024 пройдет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса